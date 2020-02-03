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Кремль пригласил Эрдогана в аннексированный Крым

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Песков отреагировал на заявление Эрдогана о Крыме.
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков / Фейсбук

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о незаконной аннексии Крыма и ситуации с крымскими татарами.

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Об этом сообщает ТАСС.

В ответ на заявление Эрдогана, Песков пригласил его посетить аннексированный Крым, чтоб лично убедиться в том, что утеснения прав крымских татар на полуострове нет.

Мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам. Президент (России Владимир Путин, - ред.) неоднократно объяснял реальное положение Президент Эрдоган имеет действующее приглашение от президента Путина посетить Крым и увидеть все, что называется, из первоисточника, - сказал Песков.

Напомним, перед визитом к Зеленскому Эрдоган отказался признавать Крым частью РФ. Президент Турции сделал важное заявление перед визитом в Киев.

 

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Теги: Эрдоган, Крым, Песков, крымские татары
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Комментариев (1)
П    03.02.2020, 13:38
Оценка:  +1
П
Скажу словами Лаврова: -Дыбилыбля@ь.
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