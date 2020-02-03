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В центре Москвы нашли мертвой украинку

Комментариев: 5
Кореец встретился с украинкой в ночном клубе и привел к себе в арендованную квартиру. Утром он обнаружил ее тело в пустой ванне.
Тело доставили в морг для установления причины смерти
Тело доставили в морг для установления причины смерти
gazetauzao.ru

Тело 27-летней гражданки Украины нашли в квартире в центре Москвы, которую арендует кореец. Об этом сообщило агентство Москва со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, тело нашли 2 февраля в квартире на Проточном переулке. 44-летний кореец рассказал, что встретился с девушкой в ночном клубе и привел к себе. Всю ночь они пили спиртное, после чего девушка пошла в душ, а мужчина уснул. Утром он обнаружил ее тело в пустой ванне, после чего попросил охрану дома вызвать скорую помощь.

Тело доставили в морг для установления причины смерти. Известно, что мужчина занимает руководящую должность в корейской ритейловой компании Lotte Shopping Rus.

Напомним, в Польше убили гражданку Украины. В польском городе Сохачев убита 26-летняя жительница Львовской области.

Позже полиция Германии застрелила поляка, убившего украинку

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Теги: Россия, Москва, смерть, квартира, Корея, украинка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Via_doloгosa    03.02.2020, 15:04
Оценка:  -2
Via_doloгosa
Герои не вмирають!
Зорян_и_Шкиряк    03.02.2020, 14:54
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Вот он - ярчайший пример дружбы между украинским, русским и корейским народами!
romanof    03.02.2020, 14:43
Оценка:  +3
romanof
Там таких море.
Антибес    03.02.2020, 14:24
Оценка:  -7
Антибес
Наркомания вкупе с проституцией до добра никогда не доводят.
zheka-yakob    03.02.2020, 14:08
Оценка:  -10
zheka-yakob
Ничего удивительного, укропроститутка.
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