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В РФ выпускник повесился на кресте православной гимназии

Комментариев: 2
Парню было всего 18 лет.
Парень повесился на кресте
Парень повесился на кресте
скриншот из видео

В российском городе Белгород 18-летний выпускник православной гимназии повесился на поклонном памятнике-кресте, установленном в честь павших в Курской битве  солдат.

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Об этом сообщает go31.ru.

Сообщается, что перед самоубийством парень записал специальное предсмертное видео, в котором попросил кремировать его тело после смерти.

Повешенного на кресте парня заметили автомобилисты. Они же и сняли жуткое видео с места ЧП.

Поклонный крест-памятник на Белой горе, установленный в честь павших в Курской битве солдат, виден издалека. С этой площадки открывается великолепная панорама на город. Однако в понедельник утром проезжающие мимо автомобилисты наблюдали другую картину: на кресте на верёвке раскачивалось нечто похожее на тело человека, - сказано в сообщении.

Внимание, видео содержит материалы, которые могут растревожить особенно впечатлительного зрителя. 18+

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На данный момент по факту смерти парня проводится проверка. Местные журналисты выяснили, что погибший - Егор Скутов, который родился в Старом Осколе. По данным СМИ, на теле парня была большая татуировка, которая говорила: "Сожгите мое тело, когда я умру".

Напомним, во Львовской области повесилась девятиклассница. Девушка решилась на самоубийство из-за неразделенной любви.

 

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Теги: самоубийство, суицид, крест, парень
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Комментариев (2)
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Graddfeydd    03.02.2020, 15:24
Оценка:  0
Graddfeydd
Чему-то явно не тому гундяевцы учат в своей гимназии...
Антибес    03.02.2020, 15:12
Оценка:  -1
Антибес
Оригинал,однако!
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