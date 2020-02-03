В РФ выпускник повесился на кресте православной гимназии

Парню было всего 18 лет.

В российском городе Белгород 18-летний выпускник православной гимназии повесился на поклонном памятнике-кресте, установленном в честь павших в Курской битве солдат.

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Об этом сообщает go31.ru.

Сообщается, что перед самоубийством парень записал специальное предсмертное видео, в котором попросил кремировать его тело после смерти.

Повешенного на кресте парня заметили автомобилисты. Они же и сняли жуткое видео с места ЧП.

Поклонный крест-памятник на Белой горе, установленный в честь павших в Курской битве солдат, виден издалека. С этой площадки открывается великолепная панорама на город. Однако в понедельник утром проезжающие мимо автомобилисты наблюдали другую картину: на кресте на верёвке раскачивалось нечто похожее на тело человека, - сказано в сообщении.

Внимание, видео содержит материалы, которые могут растревожить особенно впечатлительного зрителя. 18+

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На данный момент по факту смерти парня проводится проверка. Местные журналисты выяснили, что погибший - Егор Скутов, который родился в Старом Осколе. По данным СМИ, на теле парня была большая татуировка, которая говорила: "Сожгите мое тело, когда я умру".

Напомним, во Львовской области повесилась девятиклассница. Девушка решилась на самоубийство из-за неразделенной любви.

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