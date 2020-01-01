ЕС начинает переговоры о новом партнерстве с Британией

Совет Евросоюза должен утвердить проекты директив для переговоров. Это официально позволит Еврокомиссии открыть переговоры от имени ЕС.

Европейская комиссия обнародовала рекомендации Совету ЕС начать переговоры о новом партнерстве с Великобританией. Об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.

"Эта рекомендация основывается на действующих установках и выводах Европейского совета, а также на Политической декларации, согласованной между ЕС и Великобританией в октябре 2019 года", - говорится в заявлении.

Документ содержит исчерпывающее предложение по переговорным директивам, определяющим сферу и условия будущего партнерства, которые Европейский Союз предусматривает с Британией.

Эти директивы охватывают все сферы, представляющие интерес для переговоров, включая торгово-экономическое сотрудничество, правоохранительное и судебное сотрудничество по уголовным делам, внешней политике, безопасности и обороне, участие в программах Союза и других тематических сферах сотрудничества.

Следующим шагом Совет ЕС должен утвердить проекты директив для переговоров. Это официально позволит Еврокомиссии открыть переговоры от имени ЕС.

В полночь с 31 января на 1 февраля по центральноевропейскому времени Британия после трех с половиной лет метаний формально вышла из Евросоюза. Корреспондент.net сделал срез европейской прессы, чтобы понять настроения в связи с Brexit.

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