Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

РФ и Турция отменили совместное патрулирование в Сирии

Комментариев: 1
Патрулирования отменены после того, как турецкие военные попали под обстрел сирийских войск и понесли потери.
При обстреле погибли шесть турецких военных
При обстреле погибли шесть турецких военных

Турция и Россия отменили совместное патрулирование на севере Сирии после того, как Анкара сообщила о гибели своих военных в результате обстрела сирийскими войсками, сообщает в понедельник, 3 февраля, телеканал NTV.

Как сообщается, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Россию, которая является союзницей войск Башара Асада, чтобы она не вмешивалась в отношения Анкары с Дамаском. Он сказал, чтобы "Москва не стояла на пути".

Комментируя ситуацию, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российские и турецкие военные находятся в постоянном контакте по ситуации в Сирии, а при необходимости может быть быстро согласован и телефонный разговор Владимира Путина и Эрдогана, пишет ТАСС.

В Турции отрицают утверждение Москвы, что ее не предупреждали о передвижении до того, как шесть турецких военных были убиты в результате обстрелов.

"Заявление о том, что Россию не уведомили, некорректно. Турция предоставляет регулярную и мгновенную информацию России. Она также сообщила им об этом последнем событии. Это неправда - говорить, что информацию не предоставляли. Действующие механизмы использовались, как всегда", - написал Омер Челик в Twitter.

Накануне сообщалось, что крупная турецкая военная колонна пересекла границу с Сирией и вошла в провинцию Идлиб. Колонна состояла из нескольких десятков единиц бронетехники, включая танки.

На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в игнорировании действующих договоренностей по Сирии. Он заявил, что его страна будет действовать самостоятельно, вплоть до проведения новой военной операции, если Москва не пересмотрит свое сотрудничество с режимом Асада.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Турция, Сирия, Конфликт в Сирии, новости Сирии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
denny-west    03.02.2020, 16:20
Оценка:  +2
denny-west
"Стороны конфликта были заранее оповещены о координатах размещения турецких войск, дислоцированных на северо-западе Сирии с целью предотвращения боестолкновений. Несмотря на это, по району дислокации турецких войск был нанесен артиллерийский удар"
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь