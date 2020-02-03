РФ и Турция отменили совместное патрулирование в Сирии

Патрулирования отменены после того, как турецкие военные попали под обстрел сирийских войск и понесли потери.

Турция и Россия отменили совместное патрулирование на севере Сирии после того, как Анкара сообщила о гибели своих военных в результате обстрела сирийскими войсками, сообщает в понедельник, 3 февраля, телеканал NTV.

Как сообщается, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Россию, которая является союзницей войск Башара Асада, чтобы она не вмешивалась в отношения Анкары с Дамаском. Он сказал, чтобы "Москва не стояла на пути".

Комментируя ситуацию, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российские и турецкие военные находятся в постоянном контакте по ситуации в Сирии, а при необходимости может быть быстро согласован и телефонный разговор Владимира Путина и Эрдогана, пишет ТАСС.

В Турции отрицают утверждение Москвы, что ее не предупреждали о передвижении до того, как шесть турецких военных были убиты в результате обстрелов.

"Заявление о том, что Россию не уведомили, некорректно. Турция предоставляет регулярную и мгновенную информацию России. Она также сообщила им об этом последнем событии. Это неправда - говорить, что информацию не предоставляли. Действующие механизмы использовались, как всегда", - написал Омер Челик в Twitter.

Накануне сообщалось, что крупная турецкая военная колонна пересекла границу с Сирией и вошла в провинцию Идлиб. Колонна состояла из нескольких десятков единиц бронетехники, включая танки.

На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в игнорировании действующих договоренностей по Сирии. Он заявил, что его страна будет действовать самостоятельно, вплоть до проведения новой военной операции, если Москва не пересмотрит свое сотрудничество с режимом Асада.

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