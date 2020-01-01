Президент Эстонии обвинила Россию в искажении истории

Эстония и Польша намерены бороться против искажения исторических фактов со стороны РФ.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что правительство Россию искажает исторические факты. Об этом Кальюлайд рассказала на мероприятиях, посвященных годовщине подписания Тартуского мирного договора с Советской Россией в 1920 году, сообщает издание DW.

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Кальюлайд отметила, что Тартуский мирный договор от 2 февраля 1920 признавал независимость Эстонии, а присоединение страны к Советскому Союзу в 1940 году привело к оккупации Эстонии.



"Тартуский мирный договор был, есть и останется свидетельством о рождении эстонского государства. И он действует. Эстония не присоединилась к Советскому Союзу добровольно, нас оккупировали", - заявила Кальюлайд.



В ходе мероприятий, глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил о планах Варшавы и Таллина совместно противостоять стремлению России целенаправленно искажать исторические события XX века.

Напомним, РФ и Турция отменили совместное патрулирование в Сирии.

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