Президент Эстонии обвинила Россию в искажении истории
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что правительство Россию искажает исторические факты. Об этом Кальюлайд рассказала на мероприятиях, посвященных годовщине подписания Тартуского мирного договора с Советской Россией в 1920 году, сообщает издание DW.
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Кальюлайд отметила, что Тартуский мирный договор от 2 февраля 1920 признавал независимость Эстонии, а присоединение страны к Советскому Союзу в 1940 году привело к оккупации Эстонии.
"Тартуский мирный договор был, есть и останется свидетельством о рождении эстонского государства. И он действует. Эстония не присоединилась к Советскому Союзу добровольно, нас оккупировали", - заявила Кальюлайд.
В ходе мероприятий, глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил о планах Варшавы и Таллина совместно противостоять стремлению России целенаправленно искажать исторические события XX века.
Напомним, РФ и Турция отменили совместное патрулирование в Сирии.
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