В Мадриде закрыли аэропорт из-за дронов

Государственное агентство воздушной безопасности AESA назвала запуски беспилотников в окрестностях аэропортов серьезной угрозой безопасности.

В Испании временно остановили работу международного аэропорта Мадрида "Барахас" из-за появления рядом с ним беспилотников. Об этом пишет Europapress со ссылкой на ENAIRE, компанию, которая отвечает за организацию гражданских полетов над Испанией.

ENAIRE рекомендовала пассажирам узнавать, насколько будут отложены их рейсы, и напомнила, что дроны - "это не игрушки", а летающие аппараты. Информация о всех ограничениях на пуски дронах на определенных территориях есть на сайте drones.enaire.es.

Государственное агентство воздушной безопасности AESA назвала запуски беспилотников в окрестностях аэропортов серьезной угрозой безопасности и напомнило, что за это полагается штраф до 90 000 евро.

Утром 3 февраля два пилота заметили дроны в воздушном пространстве "Барахаса". В 12:40 аэропорт был закрыт по меньшей мере на два часа, прибывающие рейсы перенаправляются на запасные аэродромы.

Demoras en Aeropuerto Adolfo Su'arez #Madrid-#Barajas ante la posible presencia de #drones en las inmediaciones.



Un dron no es un juguete, es una aeronave https://t.co/Sv8If6oexc



Consulta tu vuelo con aerol'inea. pic.twitter.com/6MKAFlMDCm — ENAIRE (@ENAIRE) February 3, 2020

Ранее несколько авиарейсов из лондонского аэропорта Гатвик перенаправили в аэропорт Стэнстед из-за замеченного в небе беспилотного летательного аппарата.

Дрон вызвал хаос в итальянском аэропорту

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