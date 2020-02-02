Вся администрация Обамы работала над отставкой Шокина - экс-госсекретарь США

Экс-госсекретарь США Джон Керри рассказал, что правительство США работало над отставкой генпрокурора Шокина.

Администрация президента США Барака Обамы усиленно работала над тем, чтобы генеральный прокурор Украины Виктор Шокин ушел в отставку. Об этом рассказал бывший государственный секретарь США Джон Керри, сообщает Украинская служба “Голоса Америки”.

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“Я могу вам сказать, как госсекретарь США, я был глубоко погружен в этот вопрос. Все в нашей администрации хотели отставки того прокурора. От Обамы и Госсекретаря и вице-президента все над этим работали. Посол... Мы знали: для того чтобы Украина выжила и вышла победителем из революции, после Майдана, они долны были от него избавиться. Они так и сделали“, — заявил Керри.

Джон Керрі про Шокіна: “Ми знали: для того, щоби Україна вижила, і вийшла переможцем із революції, після Майдану, вони мали його здихатися.“ pic.twitter.com/1Ge5Lnt0vw — Голоc Амepики (@chastime) February 2, 2020

Напомним, экс-генпрокурор Шокин заявил, что его отравили ртутью

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