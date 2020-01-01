В США мужчина открыл стрельбу в автобусе

Полиция задержала подозреваемого, однако его мотивы пока остаются неизвестными.

Пять человек получили ранения, одна женщина скончалась, когда неизвестный открыл стрельбу в автобусе, который ехал из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско, США. Об этом сообщил телеканал NBC News в понедельник, 3 февраля.

Сообщения о стрельбе поступили около 1:30 по местному времени. По информации телеканала KTVU, пострадавшие получили ранения средней и тяжелой степени тяжести. Некоторых из них на вертолете доставили в медицинские учреждения.

Всего в автобусе находились около 40 человек. Стрелявший был задержан. Его мотивы в настоящий момент неизвестны.

Ранее сообщалось, что в США произошла стрельба во время похорон в городе Ривьера-Бич в штате Флорида. Тогда погибли 15-летний мальчик и мужчина. Еще один ребенок и женщина получили ранения.

Напомним, в результате стрельбы на Гавайских островах погибли двое полицейских и еще один был ранен.

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