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Турция ответила на гибель военных ударами по Сирии

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Турция "ответил" сирийским правительственным войскам на обстрел своих военных в районе Иблиба.
Турция заявила о "нейтрализации" 76 сирийских солдат
Турция заявила о "нейтрализации" 76 сирийских солдат
Анадолу

Минобороны Турции заявило о "нейтрализации" 76 сирийских солдат в ответ на обстрел своих военных в Идлибе. Об этом в понедельник, 3 февраля, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает телеканал NTV.

По уточненным данным, в результате обстрела сирийскими войсками погибли восемь турецких военных. 

"Удары были нанесены по 54 целям режима. Согласно информации, полученной из различных источников, на данный момент нейтрализовано 76 военнослужащих режима", - заявил министр.

В свою очередь, в Дамаске действия Турции в провинции Идлиб назвали грубым нарушением соглашений, заключенных на переговорах ранее. с таким заявлением выступил замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад, пишет газета al-Watan.
 
"Мы осуждаем любое нарушение Аданского соглашения, турецкий режим его не придерживается. Данное соглашение не разрешает таким образом вторгаться на сирийскую территорию", - заявил Микдад, комментируя направление Турцией войск в Сирию.
 
Он отметил, что намерения Турции "оккупировать, колонизировать и вмешиваться во внутренние дела Сирии" являются "грубым нарушением астанинского трека, сочинских соглашений и всех договоренностей стран по окончанию сирийского конфликта".
 
По словам Микдада, вооруженные группировки Идлиба координируются с Турцией, Анкаре необходимо прекратить свои действия, которые негативно скажутся на самой Турции.

Накануне сообщалось, что крупная турецкая военная колонна пересекла границу с Сирией и вошла в провинцию Идлиб. Колонна состояла из нескольких десятков единиц бронетехники, включая танки.

На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в игнорировании действующих договоренностей по Сирии. Он заявил, что его страна будет действовать самостоятельно, вплоть до проведения новой военной операции, если Москва не пересмотрит свое сотрудничество с режимом Асада.

 

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Теги: Турция, Сирия, Конфликт в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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