Турция ответила на гибель военных ударами по Сирии
Минобороны Турции заявило о "нейтрализации" 76 сирийских солдат в ответ на обстрел своих военных в Идлибе. Об этом в понедельник, 3 февраля, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает телеканал NTV.
По уточненным данным, в результате обстрела сирийскими войсками погибли восемь турецких военных.
"Удары были нанесены по 54 целям режима. Согласно информации, полученной из различных источников, на данный момент нейтрализовано 76 военнослужащих режима", - заявил министр.
Накануне сообщалось, что крупная турецкая военная колонна пересекла границу с Сирией и вошла в провинцию Идлиб. Колонна состояла из нескольких десятков единиц бронетехники, включая танки.
На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в игнорировании действующих договоренностей по Сирии. Он заявил, что его страна будет действовать самостоятельно, вплоть до проведения новой военной операции, если Москва не пересмотрит свое сотрудничество с режимом Асада.
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