В Мадриде экстренно сел самолет, летевший в Канаду
Часть шасси Boeing 767 оторвалась и попала в двигатель. Это произошло через полчаса после взлета.
В столице Испании экстренно сел самолет со 130 пассажирами из-за частичного разрушения шасси и двигателя. Об этом пишет El Pais.
Известно, что борт AC837 вылетел из аэропорта Мадрида в Торонто, но вскоре вернулся из-за технической неисправности.
По информации Reuters, часть шасси Boeing 767 оторвалась и попала в двигатель. Это произошло через полчаса после взлета.
#aircanada #escolta #meense~nastusbajosyoteense~nolosmios pic.twitter.com/itoBAZqU62— Carlos Casta~neda (@CarlosC97620547) February 3, 2020
Ранее в Испании временно остановили работу международного аэропорта Мадрида "Барахас" из-за появления рядом с ним беспилотников.
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