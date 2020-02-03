В Мадриде экстренно сел самолет, летевший в Канаду

Часть шасси Boeing 767 оторвалась и попала в двигатель. Это произошло через полчаса после взлета.

В столице Испании экстренно сел самолет со 130 пассажирами из-за частичного разрушения шасси и двигателя. Об этом пишет El Pais.

Известно, что борт AC837 вылетел из аэропорта Мадрида в Торонто, но вскоре вернулся из-за технической неисправности.

По информации Reuters, часть шасси Boeing 767 оторвалась и попала в двигатель. Это произошло через полчаса после взлета.

Ранее в Испании временно остановили работу международного аэропорта Мадрида "Барахас" из-за появления рядом с ним беспилотников.

В Москве экстренно сел самолет из-за угрозы взрыва

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