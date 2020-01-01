В США произошел второй случай передачи коронавируса от человека к человеку

США ведут переговоры с Китаем об отправке в страну американских экспертов для борьбы с распространением вируса.

Коронавирус передается от человека к человеку

Второй случай передачи нового типа коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку зарегистрирован в США, сообщил американский Центре по контролю и профилактике заболеваний в понедельник, 3 февраля.



Отмечается, что общее число зараженных в Штатах достигло 11 человек.



В настоящее время Центр проводит переговоры с Китаем о возможной отправке туда американских экспертов для борьбы с распространением вируса.

На прошлой неделе США эвакуировали из китайского Уханя 200 своих граждан. Прибывших поместили в 14-дневный карантин.



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