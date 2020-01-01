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Художник "создал" коронавирус на поле с помощью трактора

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С помощью трактора и плуга итальянский фермер Дарио Гамбарин изобразил коронавирус на поле.
Художник нарисовал на поле коронавирус
Художник нарисовал на поле коронавирус
ansa.it

В Италии фермер и художник Дарио Гамбарин создал на поле под Вероной работу, посвященную вспышке коронавируса 2019-nCoV, сообщило агентство ANSA в понедельник, 3 февраля.
 
Гамбарин изобразил китайские иероглифы и написал название вируса латинскими буквами с помощью трактора и плуга.

По словам художника, таким образом он захотел привлечь внимание к борьбе с 2019-nCoV.
 
Напомним, в 2017 году Гамбарин создал на поле портрет президента России Владимира Путина. Свою работу он посвятил саммиту Большой двадцатки в Гамбурге. 

По последним данным, от коронавируса в Китае умер 361 человек, еще более 17 тысяч заражены. ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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Теги: Италия, художник, трактор, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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