Художник "создал" коронавирус на поле с помощью трактора

С помощью трактора и плуга итальянский фермер Дарио Гамбарин изобразил коронавирус на поле.



В Италии фермер и художник Дарио Гамбарин создал на поле под Вероной работу, посвященную вспышке коронавируса 2019-nCoV, сообщило агентство В Италии фермер и художник Дарио Гамбарин создал на поле под Вероной работу, посвященную вспышке коронавируса 2019-nCoV, сообщило агентство ANSA в понедельник, 3 февраля.

Гамбарин изобразил китайские иероглифы и написал название вируса латинскими буквами с помощью трактора и плуга.



По словам художника, таким образом он захотел привлечь внимание к борьбе с 2019-nCoV.



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