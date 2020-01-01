Художник "создал" коронавирус на поле с помощью трактора
С помощью трактора и плуга итальянский фермер Дарио Гамбарин изобразил коронавирус на поле.
В Италии фермер и художник Дарио Гамбарин создал на поле под Вероной работу, посвященную вспышке коронавируса 2019-nCoV, сообщило агентство ANSA в понедельник, 3 февраля.
Гамбарин изобразил китайские иероглифы и написал название вируса латинскими буквами с помощью трактора и плуга.
По словам художника, таким образом он захотел привлечь внимание к борьбе с 2019-nCoV.
По словам художника, таким образом он захотел привлечь внимание к борьбе с 2019-nCoV.
Напомним, в 2017 году Гамбарин создал на поле портрет президента России Владимира Путина. Свою работу он посвятил саммиту Большой двадцатки в Гамбурге.
По последним данным, от коронавируса в Китае умер 361 человек, еще более 17 тысяч заражены. ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
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