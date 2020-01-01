Во Франции мужчина с ножом напал на жандарма

Полицейский во время защиты использовал слезоточивый снаряд, а затем применил огнестрельное оружие.

Неизвестный напал с ножом на жандарма во Франции flickr/Police Nationale



19-летний военный, вооруженный ножом, совершил нападение на полицейского в жандармерии коммуны Дьез (департамент Мозель), сообщают французские СМИ.



Защищаясь от нападавшего, жандарм использовал слезоточивый снаряд, а затем применил огнестрельное оружие.



Нападавший был госпитализирован с ранением в область живота. Сотрудник полиции также пострадал и был доставлен в больницу.



В прокуратуре заявили, что нападение в здании местной жандармерии может быть квалифицировано, как террористический акт.



Следствие изучает взаимосвязь между телефонным звонком о предстоящей атаке от человека, который представился членом Исламского государства. Пока окончательного подтверждения нет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet