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Во Франции мужчина с ножом напал на жандарма

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Полицейский во время защиты использовал слезоточивый снаряд, а затем применил огнестрельное оружие.
Неизвестный напал с ножом на жандарма во Франции
Неизвестный напал с ножом на жандарма во Франции
flickr/Police Nationale

19-летний военный, вооруженный ножом, совершил нападение на полицейского в жандармерии коммуны Дьез (департамент Мозель), сообщают французские СМИ.
 
Защищаясь от нападавшего, жандарм использовал слезоточивый снаряд, а затем применил огнестрельное оружие. 
 
Нападавший был госпитализирован с ранением в область живота. Сотрудник полиции также пострадал и был доставлен в больницу.
 
В прокуратуре заявили, что нападение в здании местной жандармерии может быть квалифицировано, как террористический акт.
 
Следствие изучает взаимосвязь между телефонным звонком о предстоящей атаке от человека, который представился членом Исламского государства. Пока окончательного подтверждения нет. 

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Теги: Франция, полиция, нападение, вооруженное нападение
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Источник: korrespondent.net

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