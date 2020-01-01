Во Франции мужчина с ножом напал на жандарма
Полицейский во время защиты использовал слезоточивый снаряд, а затем применил огнестрельное оружие.
19-летний военный, вооруженный ножом, совершил нападение на полицейского в жандармерии коммуны Дьез (департамент Мозель), сообщают французские СМИ.
Защищаясь от нападавшего, жандарм использовал слезоточивый снаряд, а затем применил огнестрельное оружие.
Нападавший был госпитализирован с ранением в область живота. Сотрудник полиции также пострадал и был доставлен в больницу.
В прокуратуре заявили, что нападение в здании местной жандармерии может быть квалифицировано, как террористический акт.
Следствие изучает взаимосвязь между телефонным звонком о предстоящей атаке от человека, который представился членом Исламского государства. Пока окончательного подтверждения нет.
Ранее сообщалось, что во Львове пьяная женщина напала на полицейскую, а на Закарпатье во время драки избили патрульных.
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