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Бразилия отказалась отменять карнавал из-за коронавируса

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Знаменитый карнавал состоится в конце февраля в Рио-де-Жанейро. Власти страны не видят повода для его отмены.
Участники карнавала в Рио-де-Жанейро
Участники карнавала в Рио-де-Жанейро


Вспышка коронавируса 2019-nCoV в Китае не является поводом для отмены знаменитого карнавала, он состоится в конце февраля в Рио-де-Жанейро. Об этом заявил министр здравоохранения Бразилии страны Энрике Мандетта.

"Это культурное событие, которое формирует нашу идентичность. Нет никаких оснований отменять его. Надеемся, что в это время люди будут развлекаться, наслаждаться праздником", – сказал он.

Ранее сообщалось, что число жертв коронавируса в Китае выросло до 414 человек. За пределами Поднебесной заболевание выявлено у 148 человек. В Бразилии зафиксированы 14 подозрительных случаев.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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Теги: Бразилия, карнавал, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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