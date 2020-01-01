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В Гонконге зафиксирован первый случай смерти от коронавируса

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В общей сложности на острове подтверждены 15 случаев заражения коронавирусом нового типа.
Число жертв коронавируса растет
Число жертв коронавируса растет


В Гонконге зафиксирован первый случай летального исхода от последствий коронавируса, передает местное телевидение. Это –второй смертельный случай за пределами материкового Китая, сообщает RTHK.

Скончался 39-летний мужчина, который 21 января ездил на скоростном поезде в Ухань.

Все в Гонконге зарегистрированы 15 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, включая инфицирование в этом специальном административном районе Китая.

Напомним, число жертв коронавируса в Китае выросло до 425 человек. За пределами Поднебесной заболевание выявлено у 148 человек.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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Теги: смерть, Гонконг, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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