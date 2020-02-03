Китай призвал страны мира не паниковать из-за коронавируса

Глава МИДа Китая просит правительства других стран не паниковать из-за вспышки коронавируса и не вводить строгих ограничительных мер против Поднебесной.

На сегодняшний день выздоровели 657 человек thesun.co.uk

Китайские власти призвали страны мира не раздувать панику из-за коронавируса и не вводить строгие ограничения против Китая. С таким заявлением выступил глава китайского МИД Ван И, пишет CNBC.

Ван И отметил, что паника охватила почти всю планету, но опасность сильно преувеличена. По его мнению, не следуют подвергать суровым "санкциям" Китай, а правительствам следует ввести разумные ограничительные меры, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Напомним, что в конце декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

По последним данным, вирусом заразились почти 20,5 тысяч человек. Скончались 426 человек, выздоровели 657. В связи с подозрением на наличие заболевания в больницах Китая наблюдаются 171 329 человек.

Ранее сообщалось, что подсчитан процент смертности от коронавируса.

Также мы писали, что в Китае сообщили о прорыве в лечении коронавируса. Метод предполагает использование искусственного белка для защиты клеток организма от атак вируса 2019-nCoV.



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