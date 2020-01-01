В университете США произошла стрельба, есть погибшие
По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в общежитии одного из университетов в американском штате Техас. Инцидент произошел в понедельник, 3 февраля, сообщает телеканал Fox News.
Еще как минимум один человек получил ранение. Он госпитализирован.
Студентам и персоналу университета рекомендовано перебраться в укрытие.
Полиция выясняет причину трагического происшествия.
Ранее сообщалось, что в США мужчина открыл стрельбу в автобусе. В результате пять человек получили ранения, одна женщина скончалась.
Перед этим в США произошла стрельба во время похорон в городе Ривьера-Бич в штате Флорида. Тогда погибли 15-летний мальчик и мужчина. Еще один ребенок и женщина получили ранения.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet