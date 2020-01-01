В университете США произошла стрельба, есть погибшие

Два человека погибли и один получил ранения в результате стрельбы, которая произошла в общежитии. Ее причина выясняется.

По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в общежитии одного из университетов в американском штате Техас. Инцидент произошел в понедельник, 3 февраля, сообщает телеканал Fox News.

Еще как минимум один человек получил ранение. Он госпитализирован.

Студентам и персоналу университета рекомендовано перебраться в укрытие.

Полиция выясняет причину трагического происшествия.

Ранее сообщалось, что в США мужчина открыл стрельбу в автобусе. В результате пять человек получили ранения, одна женщина скончалась.

Перед этим в США произошла стрельба во время похорон в городе Ривьера-Бич в штате Флорида. Тогда погибли 15-летний мальчик и мужчина. Еще один ребенок и женщина получили ранения.

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