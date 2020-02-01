Звезда КВН умер от инсульта

Ранее известный комик перенес инсульт. Команда начала сбор средств для операции, но помочь ему не успели. Артиста не стало в 25 лет.

Резидент Высшей лиги КВН, участник команды КВН Армянская сборная Овик Григорян умер в возрасте 25 лет. В начале января он был госпитализирован с инсультом. О смерти юмориста написали на странице команды в Instagram.

"Мы подавлены, мысли путаются. Выйдем на связь позже", - говорится в сообщении в соцсети.

Известно, что 8 января Григорян перенес инсульт. В больнице ему стало лучше и комика выписали. Однако через пару дней он вновь почувствовал себя плохо.

Мужчину увезли в медучреждение в бессознательном состоянии. Врачи диагностировали аневризму и ввели пациента в кому. Ему срочно требовалась операция.

Коллеги Григоряна и его поклонники успели собрать почти один миллион рублей (394 тысячи гривен) на лечение артиста.

Овик Григорян пришел в команду семь лет назад, увидев объявление о наборе игроков в Армянскую сборную. Он быстро проявил свой комедийный талант и стал одним из самых узнаваемых членов команды.

Напомним, что в США умерла звезда сериала Санта-Барбара.

Также Korrespondent.net писал, что в Кении ушел из жизни бывший президент страны, возглавлявший ее 24 года.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet