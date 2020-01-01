Вместе с коронавирусом началась вспышка свиного гриппа

Свиной грипп на Тайване забрал уже 56 человеческих жизней, тогда как от коронавируса на острове не зарегистрировано ни одной смерти.

На Тайване за последние три месяца от свиного гриппа скончалось 56 человек. Респираторная недостаточность, вызванной вирусом H1N1, оказалась гораздо опаснее коронавируса из Китая, пишет South China Morning Post.

Всего с начала октября 2019 года на Тайване был зарегистрирован 771 случай заболевания свиным гриппом. При этом на острове, по данным Центра по контролю заболеваний, известно только о 10 подтвержденных случаях нового коронавируса. От него никто не умер.

Напомним, что власти Китая сообщили о вспышке коронавируса в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Общее число заразившихся составило около 20,5 тысяч человек. От коронавируса скончались 426 человек, выздоровели – 657.

Случаи заболевания вирусом выявили и в других странах на других континентах. В частности, в Великобритании, Индии, Италии, Австралии, Японии, США и других.

Как мы писали ранее, в Житомире от свиного гриппа умерла женщина. Она пролежала в тяжелом состоянии в больнице неделю. Последние пять дней пациентка была в коме.

Также сообщалось, что Китай призвал страны мира не паниковать из-за коронавируса и не вводить строгие ограничения.



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