Коронавирус зафиксировали еще в одной стране

Вирус выявили у одного из девяти бельгийцев, которых эвакуировали из Уханя. Однако, у зараженного отсутствуют какие-либо симптомы.

Новый смертоносный коронавирус впервые зафиксирован в Бельгии. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщает De Tijd со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения страны.

Министр здравоохранения Мэгги Де Блок, заявила, что коронавирус был обнаружен у одного из девяти бельгийцев, которых привезли в страну с китайского Уханя.

"Один из них заражен новым коронавирусом. Результаты тестов остальных негативные", - сказала она.

Однако, по словам главы бельгийского Минздрава, сейчас у зараженного человека отсутствуют какие-либо симптомы заболевания.

Напомним, по состоянию на 4 февраля, коронавирус унес жизни 425 человек в китайской провинции Хубэй. Число инфицированных выросло на 2345 и достигло 13 522.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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