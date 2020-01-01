В Кении 14 учеников погибли во время давки в школе

Около 40 школьников в результате инцидента получили травмы, в том числе тяжелые. Они доставлены в больницу.

Не менее 14 детей погибли во время давки в начальной школе на западе Кении. Об этом накануне сообщило BBC.

Инцидент произошел в начальной школе города Какамега, северо-западнее столицы Найроби, в понедельник днем, 3 февраля.

Отмечается, что после окончания занятий около 17:00 по местному времени дети побежали к выходу из школы, вследствие чего произошла давка.

В Министерстве образования Кении подтвердили 14 смертей. Еще около 40 школьников в результате инцидента получили травмы, в том числе тяжелые. Они доставлены в больницу.

Официальная причина давки пока не известна. Однако местные СМИ сообщают, что дети побежали к выходу по узкой лестнице, которая в итоге рухнула. Газета Daily Nation сообщила, что часть детей упала с третьего этажа здания.

Ранее в декабре в столице Кении Найроби обрушился жилой дом. Тогда пять человек погибли, еще более 20 получили ранения.

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