Во Франции зарезали чеченского блогера, который критиковал Кадырова

На теле убитого обнаружили множественные раны груди, а на месте убийства - колющее оружие.

В гостиничном номере в французском городе Лилль нашли тело 44-летнего чеченского блогера Имрана Алиева, который критиковал режим Рамзана Кадырова. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщает Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что убийство произошло в прошлый четверг, 30 января, в номере отеля в центре Лилля. На теле убитого были "множественные раны груди". Также на месте преступления полиция нашла колющее оружие.

Убитый блогер, также известный под псевдонимом Мансур Старый, и человек, сопровождавший его, прибыли в Лилль из Бельгии в ночь со среды на четверг.

Ранее Алиев размещал в Facebook и YouTube крайне критические записи в сторону авторитарного чеченского лидера Рамзана Кадырова, которого регулярно обвиняют в нарушениях прав человека. В видео он утверждал, что прошлым летом он уже подвергался покушению.

Источник в полиции сообщил СМИ, что убийство "имеет все характеристики политического мотива", но официально ход расследования не комментируется. В прокуратуре Лилля лишь заявили, что никаких арестов не проводилось.

Ранее сообщалось, что Лукашенко вручил Кадырову орден Дружбы народов и назвал его "братом".

Перед этим Кадыров озвучил свою версию убийства Окуевой, обвинив во всем украинские спецслужбы.

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