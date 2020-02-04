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ЕС может снять санкции с ближайшего окружения Януковича - СМИ

Комментариев: 1
Евросоюз рассматривает снятие санкций с ближайшего окружения беглого президента Януковича.
ЕС может снять санкции с ближайшего окружения Януковича
ЕС может снять санкции с ближайшего окружения Януковича
EPA/UPG

Европейский Союз продолжает рассматривать дела чиновников, с которых будут сняты международные санкции, которые были у власти при беглом президенте Викторе Януковиче. Об это сообщил. Об этом сообщил брюссельский корреспондент “Радио Свобода“ Рикард Йозвяк в Twitter

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“Идет работа над тем, сколько из 12 еще санкционированных в ЕС за незаконное присвоение украинских государственных средств (чиновников периода Януковича - ред.) будут исключены из списка. На данный момент, похоже, двое, но это может измениться“, - написал журналист.

Так, Йозвяк пишет, что санкции могут быть снять с бывшего премьер-министра Украины Арбузова, бывшего министра доходов Клименко, бывшего генерального прокурора Пшонки и его сына Артема.

Также санкции, возможно, будут сняты с Азарова, сына экс-министра энергетики Ставицкого и сына экс-президента Януковича, Александр Януковича.

Скриншот
Скриншот
twitter.com/rikardjozwiak

Напомним, ранее сообщалось, что жена Януковича живет в Крыму и владеет сетью магазинов. 

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Теги: ЕС, Санкции, Янукович, Окружение Януковича
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Комментариев (1)
Зорян_и_Шкиряк    04.02.2020, 13:04
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Янукович был агентом Путина и желал погубить Украину, но его свергли агенты Путина с Майдана, желающие погубить Украину. И тогда к власти пришли другие агенты Путина - олигархи и продажные чиновники, желающие погубить Украину. Против этого восстали агенты Путина на востоке Украины, губящие Украину.
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