Коронавирус: в Японии круизный лайнер поместили на карантин

Врачи обнаружили коронавирус в 80-летнего мужчины, который несколько дней назад сошел с борта корабля Diamond Princess в Гонконге.

В Японии круизный лайнер Diamond Princess (Бриллиантовая принцесса), на борту которого находятся 3500 человек, поместили на карантин в порту Йокогамы после того, как у одного из его пассажиров обнаружили коронавирус 2019-nCoV. Об этом сообщает Kyodo во вторник, 4 февраля.

Отмечается, что врачи обнаружили коронавирус в 80-летнего мужчины, который несколько дней назад сошел с борта корабля в Гонконге. После этого на недомогание пожаловались семь человек на борту лайнера.

Несколько десятков врачей проверяли пассажиров всю ночь. Результаты анализов станут известны в течение суток.

Ранее похожая ситуация с круизным судном произошла в Италии. 30 января в гавани Чивитавеккья из-за подозрения на коронавирус более шести тысяч человек были заблокированы на борту круизного лайнера Costa Smeralda. Вечером того же дня органы власти сообщили, что это подозрение не подтвердилось.

По последним данным, в мире вирусом 2019-nCoV заразились почти 20,5 тысяч человек. Скончались 426 человек, выздоровели 657. В связи с подозрением на наличие заболевания в больницах Китая наблюдаются более 170 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что подсчитан процент смертности от коронавируса.

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