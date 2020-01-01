Google впервые за 14 лет раскрыл выручку YouTube

Google опубликовал отчетность, в которой впервые с момента покупки YouTube "рассекретил" выручку видеоплатформы.

Google купила YouTube в 2006 году expert.com.ua

Компания Google раскрыла рекламную выручку видеохостинга YouTube за четвертый квартал 2019 года. Сделано это впервые за 14 лет, пишет The Verge.

Так, за квартал видеосервис принес $4,72 млрд, за год - $15,15 млрд, это на 36% больше, чем в 2018 году.

Также в отчете указывается, что продажи смартфонов Pixel и "умных" колонок Google Home принесли компании в четвертом квартале прошлого года $5,26 млрд выручки.

Отметим, что Google купила YouTube в 2006 году за $1,65 млрд. Какую прибыль приносит YouTube, в отчетности не раскрывается.

Также сообщалось, что видеоблогеры рассказали о своих заработках в YouTube.

Напомним, что Google оштрафовали во Франции на 150 млн евро.



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