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МН17: Гиркин не собирается давать показания

Комментариев: 1
Один из бывших лидеров сепаратистов не признает предъявленное ему обвинения по делу о сбитом Боинге на Донбассе.
Гиркин отверг обвинения по делу о сбитом Боинге на Донбассе
Гиркин отверг обвинения по делу о сбитом Боинге на Донбассе
citron78.livejournal.com

Бывший командующий армией "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) не собирается давать показания по делу о крушении Boeing MH17 на Донбассе в 2014 году, сообщает Интерфакс во вторник, 4 февраля.

Накануне прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала на допрос четырех подозреваемых по делу МН17: Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.

"Я не признаю предъявленного обвинения и не признаю, что данные люди правомочны предъявлять обвинения мне", - заявил Стрелков. 

Отвечая на вопрос агентства, готов ли он дать показания по данному делу, он ответил: "Не готов, даже если бы меня доставили туда насильно".

Как известно, судебное слушание в Нидерландах назначено на 9 марта.

 

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Теги: Нидерланды, Стрелков, падение Боинга 777, Крушение Боинг 777 под Донецком
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
МаксимУм    04.02.2020, 13:36
Оценка:  +1
МаксимУм
Скоро его не станет...
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