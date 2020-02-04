МН17: Гиркин не собирается давать показания
Бывший командующий армией "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) не собирается давать показания по делу о крушении Boeing MH17 на Донбассе в 2014 году, сообщает Интерфакс во вторник, 4 февраля.
Накануне прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала на допрос четырех подозреваемых по делу МН17: Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.
"Я не признаю предъявленного обвинения и не признаю, что данные люди правомочны предъявлять обвинения мне", - заявил Стрелков.
Отвечая на вопрос агентства, готов ли он дать показания по данному делу, он ответил: "Не готов, даже если бы меня доставили туда насильно".
Как известно, судебное слушание в Нидерландах назначено на 9 марта.
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