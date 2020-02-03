Тело 23-летнего гражданина Украины обнаружили в гостиничном номере в итальянском городе Оледжо.

В отельном номере в Оледжо нашли тело 23-летнего украинца La Stampa

3 февраля, в гостинице города Оледжо в Италии, нашли мертвым 23-летнего украинца. По предварительной информации, он скончался поле передозировки наркотиками. Об этом сообщает итальянское издание La Stampa

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Тело украинца нашли в гостиничном номере в городе Оледжо, в 90 км от Турина. Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии, на данном этапа исключена версия об убийстве. Основная версия смерти - передозировка наркотиками.



Напомним, в Польше на стройке погиб украинский заробитчанин.

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