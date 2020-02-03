Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Италии нашли мертвым 23-летнего украинца

Комментариев: 0
Тело 23-летнего гражданина Украины обнаружили в гостиничном номере в итальянском городе Оледжо.
В отельном номере в Оледжо нашли тело 23-летнего украинца
В отельном номере в Оледжо нашли тело 23-летнего украинца
La Stampa

3 февраля, в гостинице города Оледжо в Италии, нашли мертвым 23-летнего украинца. По предварительной информации, он скончался поле передозировки наркотиками. Об этом сообщает итальянское издание La Stampa

Читай также: В Польше украинец покусал прохожего за отказ дать телефон

Тело украинца нашли в гостиничном номере в городе Оледжо, в 90 км от Турина. Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии, на данном этапа исключена версия об убийстве. Основная версия смерти - передозировка наркотиками. 

Напомним, в Польше на стройке погиб украинский заробитчанин.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Оледжо, Италия, украинец, погиб, смерть
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь