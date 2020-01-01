Иран приговорил к смертной казни "агента ЦРУ"

Иран выявил трех агентов ЦРУ. Одного за шпионаж в области иранской ядерной программы приговорили к смерти.

Приговор приведут в исполнение в ближайшее время REUTERS/Morteza Nikoubazl

Власти Ирана вынесли смертный приговор мужчине, которого считают агентом ЦРУ. Якобы осужденный намеревался передать секретные сведения об атомной программе Ирана американской разведке, пишет Интерфакс, ссылаясь на Tasnim.

О суровом приговоре сообщил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили.

"Один из шпионов ЦРУ по имени Амир Рахимпур был приговорен к смертной казни. Верховный суд оставил в силе этот приговор. Он пытался передать информацию об атомной программе Ирана разведке США",- заявил Исмаили.

Судя по всему, об апелляции по делу или о помиловании и речи нет, поскольку, как заметил представитель иранского Верховного суда, "приговор должен быть в скором времени приведен в исполнение, чтобы его покровители поняли, что Иран не будет попустительствовать своим зарубежным врагам".

Исмаили также добавил, что удалось обнаружить еще двух агентов ЦРУ, которые работали под прикрытием в одном из благотворительных фондов. Им назначили более "гуманное" наказание – 5 и 10 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что США ввели санкции против Организации по атомной энергии Ирана.

Также сообщалось, что экс-сотрудника ЦРУ приговорили к 20 годам за шпионаж в пользу Китая.

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