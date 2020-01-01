Иран приговорил к смертной казни "агента ЦРУ"
Власти Ирана вынесли смертный приговор мужчине, которого считают агентом ЦРУ. Якобы осужденный намеревался передать секретные сведения об атомной программе Ирана американской разведке, пишет Интерфакс, ссылаясь на Tasnim.
О суровом приговоре сообщил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили.
"Один из шпионов ЦРУ по имени Амир Рахимпур был приговорен к смертной казни. Верховный суд оставил в силе этот приговор. Он пытался передать информацию об атомной программе Ирана разведке США",- заявил Исмаили.
Судя по всему, об апелляции по делу или о помиловании и речи нет, поскольку, как заметил представитель иранского Верховного суда, "приговор должен быть в скором времени приведен в исполнение, чтобы его покровители поняли, что Иран не будет попустительствовать своим зарубежным врагам".
Исмаили также добавил, что удалось обнаружить еще двух агентов ЦРУ, которые работали под прикрытием в одном из благотворительных фондов. Им назначили более "гуманное" наказание – 5 и 10 лет лишения свободы.
Ранее мы писали, что США ввели санкции против Организации по атомной энергии Ирана.
Также сообщалось, что экс-сотрудника ЦРУ приговорили к 20 годам за шпионаж в пользу Китая.
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