Стали известны результаты первых праймериз в США

Джо Байден провалился на первом партсобрании, которое предшествует выборам в США. По предварительным данным среди демократов победил Берни Сандерс.

На партсобрании демократов в Айове, по первым предварительным результатам экзит-полов, побеждает Берни Сандерс, значительно опережая другого кандидата от демократов Джо Байдена. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщает The Independent.

Наиболее внушительную поддержку Сандерсу оказали молодые избиратели.

Отмечается, что еще один кандидат Пит Буттигел также показал хороший результат. Между тем, мощный уровень поддержки был и у Джо Байдена, особенно среди старшего поколения избирателей. Так, треть избирателей в возрасте 65 лет и старше заявили, что поддержали бывшего вице-президента.

Штаб-квартира Сандерса позднее обнародовала результаты своего параллельного подсчета голосов. Согласно им Берни Сандерс получил в общем 29,66% голосов, а Джо Байден - 12,37%.

Как сообщалось, объявление результатов первых в стране праймериз было задержано на несколько часов, поскольку чиновники столкнулись с очевидными техническими проблемами, связанными с приложением, которое использовалось для передачи результатов голосования.

Между тем, на состоявшихся в Айове партсобраниях республиканцев победу одержал действующий президент США Дональд Трамп. Соответствующее сообщение отделение Республиканской партии в этом штате разместило на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что согласно опросу, Берни Сандерс является наиболее вероятным соперником Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2020 году.

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