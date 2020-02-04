Украинка приняла роды в самолете, который летел в Бангкок

Роженица и малыш в стабильном состоянии.

На борту лайнера, который направлялся из арабского города Доха в тайский Бангкок, гражданка Украины приняла роды у тайки.

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Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что тайка внезапно начала рожать, когда лайнер уже поднялся в небо. Капитан воздушного судан действовал согласно инструкции. Он запросил разрешение на посадку в индийской Колкате и спросил, есть ли на борту врач.

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Отозвалась киевлянка Елена Федченко. Женщина работает ЛОРом, но ситуация была безысходной, пришлось действовать оперативно. К счастью, опыт киевлянку не подвел и она смогла принять роды и тайки.

Самолет приземлился в Колкате. Роженицу и младенца госпитализовали. Они оба перенесли стресс, мать и малыш - здоровы.

Напомним, патрульные стали героями трогательной истории. Патрульные доставили в больницу женщину, которая рожает.

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