США начали переброску войск для крупнейших учений в Европе

В Антверпен прибудут пять американских и два британских корабли, которые доставят 3000 единиц военной техники и 6000 военнослужащих.

В порт бельгийского порта Антверпен прибыл первый корабль с грузом американского военного оборудования, которое будет использоваться во время масштабных военных учений НАТО Defender-2020 (Защитник-2020). Об этом накануне сообщило издание Flanders News.

Корабль доставил 200 единиц военного оборудования, включая 150 автомобилей. Вооруженные силы Бельгии оказывают организационную помощь в заправке американской техники горючим. Для специализированной военной зоны в порту отвели площадь до 125 тысяч квадратных метров.

Ожидается, что в Антверпен прибудут пять американских и два британских корабли, которые доставят 3000 единиц военной техники и 6000 военнослужащих. Конечным пунктом передислокации этих сил будут Германия и Польша.

Американские военные будут прибывать и в другие порты Европы.

Напомним, учения Defender-2020 станут крупнейшими в Европе за последние 25 лет. В них примут участие 37 тысяч военнослужащих из 18 стран НАТО. Не менее 20 тысяч составят американские силы. Речь идет о переброске полноценной дивизии.

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