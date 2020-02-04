Россия эвакуиировала из Китая украинца

Вместе с россиянами в Тюменскую область из Китая вывезли белорусов, армян, казахов и украинца.

Россия эвакуировала из Китая 147 человек, среди которых гражданин Украины. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, пишет ТАСС.

Как отмечается, кроме россиян и украинца в этот список входят 10 граждан Беларуси, один гражданин Армении и три гражданина Казахстана.

Голикова обратила внимание на то, что среди эвакуированных из Китая в Россию людей не будет зараженных коронавирусом.

“Я хочу сказать и успокоить всех, чтобы не было никаких заявлений по этому поводу - граждане, которые прилетают из Уханя и провинции Хубэй - это здоровые граждане. Наши коллеги из КНР не выпускают со своей территории, с территории карантина тех граждан, которые заражены коронавирусной инфекцией”, - сказала она.

Всех эвакуированных временно разместят в Тюменской области, где они будут находиться под карантином.

По словам вице-премьера РФ, “министерством иностранных дел и посольством РФ в Китае сейчас идет активная работа по окончательному определению списка граждан, которые будут эвакуированы из Уханя и провинции Хубэй”.

Отметим, сегодня из Китая также должен прибыть последний самолет с украинцами. По данным медиков, заболевших коронавирусом на нем нет.

В целом в Украине проверили 12 случаев по подозрению на коронавирус, но ни один из них не подтвердился.

В России же были подвтерждены два случая заболевания.

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