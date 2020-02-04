Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Россия эвакуиировала из Китая украинца

Комментариев: 1
Вместе с россиянами в Тюменскую область из Китая вывезли белорусов, армян, казахов и украинца.
Россия эвакуиировала из Китая украинца

Россия эвакуировала из Китая 147 человек, среди которых гражданин Украины. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, пишет ТАСС.

Как отмечается, кроме россиян и украинца в этот список входят 10 граждан Беларуси, один гражданин Армении и три гражданина Казахстана.

Голикова обратила внимание на то, что среди эвакуированных из Китая в Россию людей не будет зараженных коронавирусом.

“Я хочу сказать и успокоить всех, чтобы не было никаких заявлений по этому поводу - граждане, которые прилетают из Уханя и провинции Хубэй - это здоровые граждане. Наши коллеги из КНР не выпускают со своей территории, с территории карантина тех граждан, которые заражены коронавирусной инфекцией”, - сказала она.

Всех эвакуированных временно разместят в Тюменской области, где они будут находиться под карантином. 

По словам вице-премьера РФ, “министерством иностранных дел и посольством РФ в Китае сейчас идет активная работа по окончательному определению списка граждан, которые будут эвакуированы из Уханя и провинции Хубэй”.

Отметим, сегодня из Китая также должен прибыть последний самолет с украинцами. По данным медиков, заболевших коронавирусом на нем нет.

В целом в Украине проверили 12 случаев по подозрению на коронавирус, но ни один из них не подтвердился.

В России же были подвтерждены два случая заболевания.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, вирусы, украинцы, эвакуация, коронавирус, Китайский Новый год
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Шкиряк_и_Зорян    04.02.2020, 19:24
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Ну вот! Ещё один узник совести кандидат на обмен, а в будущем - депутат Верховной Рады и торпеда в государственность Украины!
Лучше бы он от вируса умер, честное слово!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь