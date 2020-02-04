Эрдоган: Турция не будет ссорится с РФ из-за Сирии

Россия и Турция отменили совместное патрулирование после того, как турецкие военные попали под обстрел сирийских войск.

Нет смысла конфликтовать с Россией из-за ситуации в сирийском Идлибе, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом он сказал в самолете на пути из Киева, сообщает Sabah во вторник, 4 февраля.

"Нет нужды втягиваться в конфликт или в серьезный спор с Россией в данный момент, мы будем обсуждать все, но без злости, принимая во внимание, что у нас есть совместные, имеющие особый стратегический характер инициативы", - сказал он.

При этом он заявил, что Турция довела до сведения России невозможность закрывать глаза на продолжение конфликта в Идлибе, на гибель там гражданских лиц и на новый исход оттуда населения к границе Турции. Президент напомнил, что в результате действий ВС Турции в ответ на обстрелы сирийцев были "нейтрализованы" 76 сирийских военных.

Также он назвал обстрел турецких военных в Идлибе "открытым нарушением соглашений по Сирии" и пообещал, что сторонники сирийских властей "поплатятся за свои действия".

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Турцию в нарушении договоренностей в Сирии. Об этом он рассказал в интервью Российской газете.

"К сожалению, на данном этапе турецкая сторона не смогла выполнить пару ключевых обязательств, которые призваны были разрешить проблему Идлиба в корне", - заявил дипломат.

Он отметил, что первым является отмежевание вооруженной оппозиции, которая имеет контакты с Турцией и способна на диалог, от террористов группировки "Хейят Тахрир аш-Шам".

"При этом поступает информация о развертывании турецких войск у идлибской зоны, о том, что начинаются боестолкновения между ними и подразделениями сирийской армии. Наши военные отслеживают эту ситуацию", - сказал Лавров.

Россия, по его словам, не смогла предупредить Сирию о передвижениях Турции, так как Анкара не контактировала по этому поводу с Москвой. Он добавил, что ситуация весьма печальна, однако необходимо строго выполнять договоренности по Идлибу от 2018 и 2019 годов.

На прошлой неделе Эрдоган обвинил Россию в игнорировании действующих договоренностей по Сирии. Он заявил, что его страна будет действовать самостоятельно, вплоть до проведения новой военной операции, если Москва не пересмотрит свое сотрудничество с режимом Асада.

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