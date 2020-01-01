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Пентагон разместил новые ядерные боеголовки на подлодках

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Производство первой партии ядерных боеголовок малой мощности W76-2 началось год назад.
Запуск ракеты Trident II в Атлантическом океане
Запуск ракеты Trident II в Атлантическом океане
US Navy

Американские военные начали размещать новые боеголовки малой мощности W76-2 на подводных лодках. Об этом говорится в заявлении Пентагона во вторник, 4 февраля.

Ранее о размещении боеголовок на подводной лодке с баллистическими ракетами Trident сообщили в Федерации американских ученых.

"Министерство определило необходимость модернизации небольшого числа боеголовок баллистических ракет на подлодках для ответа таким потенциальным противникам, как Россия, предполагающим, что использование ядерных вооружения малой мощности создаст для них преимущество перед США и их союзниками", - говорится в заявлении.

В Пентагоне считают, что это усилит сдерживание и обеспечит США более "жизнеспособными стратегическими вооружениями малой мощности".

Напомним, в январе 2019 года СМИ сообщили, что в США началось производство первой партии ядерных боеголовок малой мощности W76-2. Тогда отмечалось, что первую партию таких боеголовок планируют передать флоту осенью.

 

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Теги: США, Пентагон, ядерное оружие, подлодки, Подводная лодка
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Источник: korrespondent.net

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