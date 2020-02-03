Врач еще в декабре заметил коронавирус, его обязали молчать - CNN

Медик из Уханя посоветовал своим друзьям в частном порядке предупредить своих близких. Через несколько часов скриншоты его сообщений стали вирусными.

Еще 30 декабря 34-летний врач из Уханя Ли Вэньлян написал в группе своих однокурсников по вузу в соцсети WeChat: у семи пациентов с местного рынка морепродуктов было диагностировано SARS-подобное заболевание, их отправили в карантин в больнице. Об этом сообщает CNN.

Ли объяснил, что, согласно тесту, который он видел, заболевание представляет собой коронавирус - большое семейство вирусов, которое включает тяжелый острый респираторный синдром (SARS).

Он посоветовал своим друзьям в частном порядке предупредить своих близких. Через несколько часов скриншоты его сообщений стали вирусными.

В тот же день муниципальная комиссия здравоохранения Ухани выпустила экстренное уведомление, информирующее городские медицинские учреждения о том, что у ряда пациентов с оптового рынка морепродуктов обнаружена "неизвестная пневмония".

Уведомление сопровождалось предупреждением: "Любым организациям или частным лицам запрещается публиковать информацию о лечении без разрешения".

31 декабря органы здравоохранения Ухани провели экстренное совещание, чтобы обсудить вспышку. Ли вызвало руководство его больницы, чтобы выяснить, как он узнал о случаях заражения.

3 января Ли вызвали в местный полицейский участок и сделали выговор за "распространение слухов в Интернете" и "серьезное нарушение общественного порядка" из-за сообщения, которое он отправил в чат-группу. Ли пришлось подписать заявление, в котором он признал свой "проступок" и пообещал не совершать дальнейших "незаконных действий".

1 февраля у Ли Вэньляна подтвердили заражение коронавирусом. Его диагноз вызвал возмущение по всему Китаю, где усиливается негативная реакция на действия государственной цензуры по поводу болезни и задержки с предупреждением общественности о смертельном вирусе.

Ранее сообщалось, что подсчитан процент смертности от коронавируса.

Также мы писали, что в Китае сообщили о прорыве в лечении коронавируса. Метод предполагает использование искусственного белка для защиты клеток организма от атак вируса 2019-nCoV.



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