В Бельгии в туннеле столкнулись автобусы: полсотни раненых

Авария произошла в туннеле. По предварительным данным, столкнулись два пассажирских автобуса, грузовик и легковушка.

В тоннеле Беверен на северо-западе бельгийского Антверпена произошло крупное ДТП с участием двух автобусов. Об этом сообщает RTBF.

В результате один человек погиб, пятеро получили серьезные ранения, у 44 легкие травмы.

Проводится расследование, чтобы установить причины аварии. По предварительным данным, имело место цепное столкновение с участием фуры, двух автобусов и легкового автомобиля.

Один погибший – водитель легкового автомобиля. Еще 65 человек не пострадали. Был применен план экстренной медицинской помощи для быстрой транспортировки пострадавших в разные больницы.

В то же время Красный Крест позаботился о тех, кто присутствовал в транспортных средствах во время аварии, но кто не пострадал. Они также были эвакуированы на автобусах. Однако буксировка изувеченных транспортных средств займет много времени. Тоннель Беверен останется закрытым в течение неопределенного периода.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области водитель автобуса с детьми умер за рулем. Автобус с детьми в салоне пересек трамвайные пути, скатился с проезжей части и врезался в забор строящегося магазина.

В Днепре маршрутка с пассажирами врезалась в столб

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