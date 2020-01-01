В Японии обнаружили коронавирус у десяти человек на круизном лайнере

Судно Diamond Princess с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама. Пассажиров осмотрели врачи после заражения мужчины, который ранее сошел в Гонконге.

Японские медики выявили заражение вирусом 2019-nCoV у десяти человек на круизном судне Diamond Princess. Об этом в среду, 5 февраля, сообщило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны.

Отмечается, что все заболевшие были госпитализированы. По данным СМИ, для этого был задействован катер береговой охраны и специальные машины сокрой помощи.

Пациентов разместили в больнице префектуры Канагава.

Лайнер по-прежнему находится в водах рядом с Йокогамой. Судно, на борту которого находятся около 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа, не получило разрешения пришвартоваться.

После того, как один из пассажиров, который сошел в Гонконге, заболел, врачи осмотрели всех присутствующих на лайнере.

Судно вышло из Йокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. По пути оно заходило в порты на японских островах Окинава и Кюсю, а также в Гонконг и Вьетнам.

Заразившийся 80-летний мужчина находился на судне с 20 по 25 января, в настоящее время он госпитализирован.

Ранее сообщалось, что лайнер Diamond Princess поместили на карантин в порту Йокогамы после того, как у одного из его пассажиров обнаружили коронавирус 2019-nCoV.

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