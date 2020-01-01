Жертвами коронавируса в Китае стали 490 человек

За минувшие сутки скончались 65 человек. Подтверждены более 24 тысяч случаев заражения 2019-nCoV.

В Китае жертвами нового коронавируса стали 490 человек, более 24 тысяч человек заразились. Об этом 5 февраля сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

"По состоянию на полночь 4 февраля, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил из 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 24 324 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 3 219 человек находятся в тяжелом состоянии, 490 умерли", - говорится в сообщении.

За последние сутки а Китае скончались 65 человек (все в провинции Хубэй) и выявлены 3,8 тысячи новых случаев заболевания.

Отдельно в Гонконге выявлено 18 подтвержденных случаев заражения (в том числе один человек умер), в Макао - десять и на Тайване - 11.

Кроме того, зарегистрированы еще 23,2 тысячи случаев с подозрением на новый тип коронавируса.

Как сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения в Пекине, в других азиатских странах коронавирусом инфицированы 112 человек, в Европе – 26, в Северной Америке – 15, в Австралии – 12, в других регионах мира – семь человек.

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