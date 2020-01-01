Немецкие ученые выявили особенности передачи коронавируса

Коронавирус нового типа может передаваться от людей со слабыми или начинающимися симптомами.

Коронавирус 2019n-CoV могут передавать носители, у которых выявлены лишь легкие симптомы заболевания. Об этом во вторник, 4 февраля, говорится в совместном пресс-релизе, выпущенном представителями берлинской клиники Шарите, мюнхенской клиники в Швабинге и Институтом микробиологии бундесвера.

Ученые проанализировали данные, полученные в результате мониторинга состояния пациентов с легочными заболеваниями и выявленным коронавирусом, которые лечатся в мюнхенской клинике в Швабинге.

У некоторых из них проявились лишь легкие симптомы болезни, похожие на простуду, но вирус все равно присутствует и размножается в носоглотке, а также в пищеварительном тракте, независимо от того, поразил ли он легкие или нет.

Таким образом, исследователи пришли к выводу, что инфицированные люди со слабыми или начинающимися симптомами, например, болью в горле, насморке или ломотой в теле без температуры, могут передавать вирус дальше.

В Германии число пациентов, инфицированных коронавирусом 2019n-CoV, достигло 12 человек.

Большинство из них являются сотрудниками компании Webasto, производящей автозапчасти. Они живут в округе Штарнберг неподалеку от Мюнхена, где расположена фирма.

В Германии первый пациент, инфицированный коронавирусом , также работал в компании Webasto. Он заразился во время семинара по повышению квалификации от коллеги из Китая.