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Немецкие ученые выявили особенности передачи коронавируса

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Коронавирус нового типа может передаваться от людей со слабыми или начинающимися симптомами.
Передвижная клиника немецкого Красного Креста
Передвижная клиника немецкого Красного Креста
 
Коронавирус 2019n-CoV могут передавать носители, у которых выявлены лишь легкие симптомы заболевания. Об этом во вторник, 4 февраля, говорится в совместном пресс-релизе, выпущенном представителями берлинской клиники Шарите, мюнхенской клиники в Швабинге и Институтом микробиологии бундесвера.
 
Ученые проанализировали данные, полученные в результате мониторинга состояния пациентов с легочными заболеваниями и выявленным коронавирусом, которые лечатся в мюнхенской клинике в Швабинге.
 
У некоторых из них проявились лишь легкие симптомы болезни, похожие на простуду, но вирус все равно присутствует и размножается в носоглотке, а также в пищеварительном тракте, независимо от того, поразил ли он легкие или нет.
 
Таким образом, исследователи пришли к выводу, что инфицированные люди со слабыми или начинающимися симптомами, например, болью в горле, насморке или ломотой в теле без температуры, могут передавать вирус дальше.
 
В Германии число пациентов, инфицированных коронавирусом 2019n-CoV, достигло 12 человек.
 
Большинство из них являются сотрудниками компании Webasto, производящей автозапчасти. Они живут в округе Штарнберг неподалеку от Мюнхена, где расположена фирма.
 
В Германии первый пациент, инфицированный коронавирусом, также работал в компании Webasto. Он заразился во время семинара по повышению квалификации от коллеги из Китая.
 
 
Источник: Русская служба DW
 
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Теги: ученые, Германия, врачи, ФРГ, заражение, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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