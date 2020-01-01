Немецкие ученые выявили особенности передачи коронавируса
Коронавирус нового типа может передаваться от людей со слабыми или начинающимися симптомами.
Коронавирус 2019n-CoV могут передавать носители, у которых выявлены лишь легкие симптомы заболевания. Об этом во вторник, 4 февраля, говорится в совместном пресс-релизе, выпущенном представителями берлинской клиники Шарите, мюнхенской клиники в Швабинге и Институтом микробиологии бундесвера.
Ученые проанализировали данные, полученные в результате мониторинга состояния пациентов с легочными заболеваниями и выявленным коронавирусом, которые лечатся в мюнхенской клинике в Швабинге.
У некоторых из них проявились лишь легкие симптомы болезни, похожие на простуду, но вирус все равно присутствует и размножается в носоглотке, а также в пищеварительном тракте, независимо от того, поразил ли он легкие или нет.
Таким образом, исследователи пришли к выводу, что инфицированные люди со слабыми или начинающимися симптомами, например, болью в горле, насморке или ломотой в теле без температуры, могут передавать вирус дальше.
В Германии число пациентов, инфицированных коронавирусом 2019n-CoV, достигло 12 человек.
Большинство из них являются сотрудниками компании Webasto, производящей автозапчасти. Они живут в округе Штарнберг неподалеку от Мюнхена, где расположена фирма.
В Германии первый пациент, инфицированный коронавирусом, также работал в компании Webasto. Он заразился во время семинара по повышению квалификации от коллеги из Китая.
Источник: Русская служба DW
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