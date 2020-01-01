Трамп отказался пожать руку Пелоси перед выступлением в Конгрессе

Американский лидер отвернулся спикера Палаты представителей, которая протянула ему руку.

Президент США Дональд Трамп во вторник, 4 февраля, перед ежегодным посланием О положении страны к обеим палатам Конгресса не стал пожимать руку спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Поднявшись на трибуну, Трамп передал текст речи ожидавшим его Пелоси и вице-президенту США Майклу Пенсу.

В этот момент спикер протянула президенту руку, однако аналогичного жеста от главы Белого дома не дождалась.

Напомним, в сентябре 2019 года Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента после разговора Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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