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Трамп отказался пожать руку Пелоси перед выступлением в Конгрессе

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Американский лидер отвернулся спикера Палаты представителей, которая протянула ему руку.
 
Президент США Дональд Трамп во вторник, 4 февраля, перед ежегодным посланием О положении страны к обеим палатам Конгресса не стал пожимать руку спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси. 
 
Поднявшись на трибуну, Трамп передал текст речи ожидавшим его Пелоси и вице-президенту США Майклу Пенсу.
 
В этот момент спикер протянула президенту руку, однако аналогичного жеста от главы Белого дома не дождалась.
 

Напомним, в сентябре 2019 года Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента после разговора Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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Теги: США, видео, Послание, Трамп, Дональд Трамп, демократы, рукопожатие
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Источник: korrespondent.net

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