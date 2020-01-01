Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Три страны запросили брифинг Совбеза ООН по Сирии

Комментариев: 0
США, Франция и Великобритания намерены обсудить обострение ситуации в сирийском Идлибе.
Заседании Совбеза ООН (архивное фото)
Заседании Совбеза ООН (архивное фото)
Getty Images
 
США, Франция и Великобритания запросили брифинг Совета безопасности ООН по ситуации на северо-западе Сирии с участием спецпосланника генсека по Сирии Гейра Педерсена и представителей Управления по координации гуманитарных вопросов ООН. Об этом 5 февраля сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на источники.
 
По предварительной информации, заседание может состояться уже в четверг, 6 февраля.
 
Напомним, в начале января в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Однако Анкара позже обвинила Дамаск в его нарушении.
 
Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в игнорировании действующих договоренностей по Сирии.
 
Он заявил, что Анкара будет действовать самостоятельно, вплоть до проведения новой военной операции, если Москва не пересмотрит свое сотрудничество с режимом Асада.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Турция, Сирия, Конфликт в Сирии, совет безопасности оон, совбез
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь