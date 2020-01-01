Три страны запросили брифинг Совбеза ООН по Сирии

США, Франция и Великобритания запросили брифинг Совета безопасности ООН по ситуации на северо-западе Сирии с участием спецпосланника генсека по Сирии Гейра Педерсена и представителей Управления по координации гуманитарных вопросов ООН. Об этом 5 февраля сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на источники.

По предварительной информации, заседание может состояться уже в четверг, 6 февраля.

Напомним, в начале января в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Однако Анкара позже обвинила Дамаск в его нарушении.

Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в игнорировании действующих договоренностей по Сирии.