Три страны запросили брифинг Совбеза ООН по Сирии
США, Франция и Великобритания намерены обсудить обострение ситуации в сирийском Идлибе.
США, Франция и Великобритания запросили брифинг Совета безопасности ООН по ситуации на северо-западе Сирии с участием спецпосланника генсека по Сирии Гейра Педерсена и представителей Управления по координации гуманитарных вопросов ООН. Об этом 5 февраля сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на источники.
По предварительной информации, заседание может состояться уже в четверг, 6 февраля.
Напомним, в начале января в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Однако Анкара позже обвинила Дамаск в его нарушении.
Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в игнорировании действующих договоренностей по Сирии.
Он заявил, что Анкара будет действовать самостоятельно, вплоть до проведения новой военной операции, если Москва не пересмотрит свое сотрудничество с режимом Асада.
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