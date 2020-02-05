Президент США пообещал "сокрушить тиранию" Мадуро

Вашингтон поддерживает надежды кубинцев, никарагуанцев и венесуэльцев на восстановление демократии, подчеркнул Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп во время ежегодного обращения к Конгрессу 4 февраля пообещал "сокрушить тиранию" Николаса Мадуро в Венесуэле.

"Соединенные Штаты возглавляют дипломатическую коалицию из 59 стран против социалистического диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. Мадуро - незаконный правитель, тиран, который жестоко обращается со своим народом. Но власть тирании Мадуро будет сокрушена и сломлена", - подчеркнул американский лидер.

Трамп подчеркнул, что США "поддерживают надежды кубинцев, никарагуанцев и венесуэльцев на восстановление демократии".

После этого он обратился к присутствующему в зале лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуаидо и указал, что именно его США считают "истинным и законным президентом" страны.

Напомним, в конце января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против Мадуро. На фоне беспорядков лидер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. В качестве легитимного главы государства Гуайдо признали США , участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

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