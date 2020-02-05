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Президент США пообещал "сокрушить тиранию" Мадуро

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Вашингтон поддерживает надежды кубинцев, никарагуанцев и венесуэльцев на восстановление демократии, подчеркнул Дональд Трамп.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
 
Президент США Дональд Трамп во время ежегодного обращения к Конгрессу 4 февраля пообещал "сокрушить тиранию" Николаса Мадуро в Венесуэле.
 
"Соединенные Штаты возглавляют дипломатическую коалицию из 59 стран против социалистического диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. Мадуро - незаконный правитель, тиран, который жестоко обращается со своим народом. Но власть тирании Мадуро будет сокрушена и сломлена", - подчеркнул американский лидер.
 
Трамп подчеркнул, что США "поддерживают надежды кубинцев, никарагуанцев и венесуэльцев на восстановление демократии".
 
После этого он обратился к присутствующему в зале лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуаидо и указал, что именно его США считают "истинным и законным президентом" страны. 
 
 
Напомним, в конце января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против Мадуро. На фоне беспорядков лидер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.
 
В качестве легитимного главы государства Гуайдо признали США, участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза.
 
В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

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Теги: Венесуэла, конгресс, обращение, Трамп, Дональд Трамп, Мадуро, Николас Мадуро
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Зорян_и_Шкиряк    05.02.2020, 07:05
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
У вас ещё нет демократии? Тогда мы летим к вам!

(слоган USAF)))
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