Пелоси разорвала текст речи Трампа

Перед обращением к Конгрессу американский лидер отказался пожать руку спикеру Палаты представителей.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси во вторник, 4 февраля, после выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе с ежегодным обращением О положении страны демонстративно разорвала текст его речи.

Копию своего послания американский лидер передал спикеру за несколько минут до начала выступления. В этот момент Пелоси протянула президенту руку, однако Трамп отказался пожать ее и отвернулся

Как только президент закончил говорить, спикер, находившаяся за его спиной, взяла со стола бумаги и разорвала их.

"Это было обходительно, учитывая (имевшиеся) альтернативы", - заявила она журналистам в ответ на просьбу прокомментировать мотивы поступка.

Причиной для разбирательств стала информация о том, что американский лидер оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя начать расследование в отношении сына Джо Байдена в обмен на разморозку военной помощи.

Пелоси в процессе расследования заявила, что Трамп "злоупотребил властью и нарушил свою клятву".

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