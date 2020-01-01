Сегодня состоится финальное голосование по импичменту Трампа

Члены Сената США сегодня намерены поставить точку в вопросе возможного отстранения Трампа от должности.

Сенат США в среду, 5 февраля, проведет финальное голосование по статьям импичмента президенту США Дональду Трампу, сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов. Поскольку большинство в сенате США в настоящее время принадлежит республиканцам, вероятнее всего, на этом этапе процедура импичмента будет заблокирована.

Таким образом, сенаторы поставят точку в этом деле. По данным американских СМИ, голосование намечено на 16:00 по местному времени.

Напомним, судебное разбирательство в Верхней палате Конгресса США в рамках процедуры импичмента Трампу начались 21 января этого года.

Оно сосредоточено на двух пунктах обвинения, ранее утвержденных на голосовании в палате представителей - злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

В распоряжении команды Трампа и противостоящих ей демократических "менеджеров по импичменту" было по три дня, чтобы выступить со своими аргументами в рамках судебного процесса. Затем сенаторы в течение 16 часов могли выступить и задать свои вопросы и по делу.

В это время в прессу просочились данные из книги Болтона, в которой утверждается, что Трамп задерживал военную помощь Украине, ожидая расследования против Джо Байдена. Однако демократы не смогли набрать достаточное количество голосов, чтобы вызвать Болтона в качестве свидетеля.

За вызов свидетелей высказались 49 сенаторов, а против - 51.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

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