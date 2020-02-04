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Израиль перехватил судно с грузом оружия для ХАМАС

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Корабль планировал доставить оружие в сектор Газа для нужд морской ударной группы палестинцев.

Израильские военные перехватили нелегальный морской груз с оружием, предназначавшийся для Исламского движения сопротивления Палестины (ХАМАС). Об этом накануне сообщила Армия обороны Израиля.

Отмечается, что инцидент произошел еще три месяца тому назад. В северной части Синайского полуострова, в приморском районе, израильская разведка обнаружила объект, похожий на корабль, а затем военно-морские силы Израиля задержали двоих боевиков ХАМАС.

После их допроса выяснилось, что этот корабль планировал доставить оружие в сектор Газа для нужд морской ударной группы ХАМАС.

При этом израильские военные не указали в заявлении, какие именно виды вооружения были конфискованы в ходе этой операции.

Как отметили израильские военные, операция позволила воспрепятствовать модернизации военного оснащения ХАМАС и снизить боевую мощь его морской ударной группы.

Ранее Израиль разбомбил оружейное предприятие в секторе Газа. В результате авиаудара Израиля легкие ранения получили несколько палестинцев.

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Теги: Израиль, Палестина, видео, оружие, корабль, корабли, ХАМАС, арабо-израильский конфликт, военные
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Источник: korrespondent.net

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