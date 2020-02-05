На острове Бали зафиксировали вспышку АЧС

Причиной вспышки АЧС стала халатность фермеров, которые кормили свиней испорченными отходами и остатками продуктов из отелей.

Власти Бали утверждают, что им удалось остановить распространение заболевания JP / Zul Trio Anggono

Власти Индонезии подтвердили вспышку вируса африканской чумы свиней (АЧС) на популярном курортном острове Бали. Об этом сообщает Jakarta Post в среду, 5 февраля.

Отмечается, что за последние два месяца на острове Бали были зафиксированы 888 смертей среди свиней. Большая часть приходится на округ Бадунг, где умерли почти 600 свиней.

"Свиньи умерли из-за вируса АЧС", – заявил изданию глава местного управления по вопросам сельского хозяйства и продовольственной безопасности Ида Багус Уиснуардхана, добавив, что такое заключение было подтверждено лабораторными тестами.

По его словам, причиной вспышки АЧС стала халатность фермеров, которые "кормили свиней испорченными отходами и остатками продуктов из отелей, которые не были приготовлены".

Власти Бали утверждают, что им удалось остановить распространение заболевания, так как в течение последних нескольких дней не фиксировались новые смерти среди свиней. По их мнению, ситуация не должна повлиять на сферу туризма.

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