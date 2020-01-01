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В Канаде из-за шутки о коронавирусе посадили самолет

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Коллапс случился из-за нелепой шутки.
Парень задержан полицией
Парень задержан полицией
cbc.ca

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Самолет канадской авиакомпании WestJet, который направлялся из Торонто на Ямайку, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за шутки одного из пассажиров о том, что он заражен коронавирусом 2019-nCoV.

Об этом сообщает издание СВС, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Сообщается, что один их пассажиров заявил экипажу, что недавно вернулся из Китая, где заразился смертельным коронавирусом. Эту информацию передали капитану лайнера, тот принял решение вернуться в Торонто. К слову, на момент ЧП на борту самолета находились 243 пассажира.

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Позже оказалось, что пассажир просто нелепо пошутил. Сразу после посадки в Торонто 29-летнего шутника задержали. Его обвиняют в причинении ущерба авиакомпании.

Напомним, в Японии обнаружили коронавирус у десяти человек на круизном лайнере. Судно Diamond Princess с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама. Пассажиров осмотрели врачи после заражения мужчины, который ранее сошел в Гонконге.

 

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Теги: коронавирус, самолет, Канада, ЧП
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