Пациенты с коронавирусом уклоняются от карантина и заражают других

Китаец вернулся из Уханя, однако властям соврал, будто был на Филиппинах. В итоге семь человек заразились коронавирусом. А в австрийском Зальцбурге пациентка сбежала прямо из инфекционного отделения.

В Китае полиция задержала мужчину, не сообщившего властям о посещении Уханя и заразившего не менее семи человек коронавирусом. Еще четыре тысяч человек после общения с ним были помещены на карантин. Об этом в среду, 5 февраля, сообщает Global Times.

По данным издания, житель уезда Цзиньцзян восточной провинции Фуцзянь после возвращения из Уханя, эпицентра вспышки коронавируса, участвовал в нескольких общественных мероприятиях в своем поселке, и заразил, как утверждается, не менее семи человек. В частности, 22 января он посетил сельскую свадьбу, на которой присутствовало около трех тысяч гостей.

В итоге более четырех тысяч человек, находившихся в возможном контакте с задержанным, помещены на карантин.

Задержанный скрыл от властей и односельчан факт посещения Уханя, солгав им, что он вернулся с Филиппин. Издание не сообщает, проявлялись ли у него симптомы пневмонии, вызванной вирусом, во время свадьбы. Заражение коронавирусом у него подтвердилось только 2 февраля.

Тем временем из больницы австрийского города Зальцбург сбежала пациентка, у которой подозревают заражение коронавирусом, сообщил телеканал OE24.

Отмечается, что 31-летняя австрийка убежала из инфекционного отделения больницы в ночь на среду.

Она поступила в больницу во вторник. Результаты анализа на содержание в ее крови коронавируса должны стать известны во второй половине среды. Причина ее поступка неясна. В настоящий момент австрийская полиция разыскивает беглянку.

Закрытые города. Как вирус изменил жизнь в Китае

Напомним, по последним данным, жертвами коронавируса в Китае стали 490 человек. Подтверждены более 24 тысяч случаев заражения 2019-nCoV.

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