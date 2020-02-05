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На главном военном храме РФ появятся фото Путина и Зеленского - СМИ

Комментариев: 2
В галерее главного военного храма России может появиться фото президента Украины.
Главный храм Вооружённых сил России
Главный храм Вооружённых сил России
openmedia.io

В галерее здания главного храма Вооружённых сил РФ в городе Кубинка в Московской области появятся фотографии отца президента России Владимира Путина и деда президента Украины Владимира Зеленского вместе с ним самим. Об этом пишет российское издание Открытые Медиа.

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Издание сообщает, что фото участника Второй мировой войны Владимира Спиридоновича Путина (отец президента РФ) будет размещены в галерее храма. Там же должно появиться и фото Семена Ивановича Зеленского (дед президента Украины). При этом на фото запечатлен и Владимир Зеленский.

Открытие храма планируется на 9 мая 2020 года.



Напомним, власти России сравнили аннексию Крыма с традиционным браком.

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Теги: Кубинка, храм, Росиия, Путин, Зеленский
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Комментариев (2)
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МаксимУм    05.02.2020, 14:09
Оценка:  0
МаксимУм
Купола в роиссе кроют чистым золотом, что бы чаще господь замечал... (с). В.С. Высоцкий.
МаксимУм    05.02.2020, 14:10
Оценка:  0
МаксимУм
Кстати, кто слушал эту песню, то в роиссе ничего не изменилось с 18 века...
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