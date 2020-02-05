На главном военном храме РФ появятся фото Путина и Зеленского - СМИ

В галерее главного военного храма России может появиться фото президента Украины.

В галерее здания главного храма Вооружённых сил РФ в городе Кубинка в Московской области появятся фотографии отца президента России Владимира Путина и деда президента Украины Владимира Зеленского вместе с ним самим. Об этом пишет российское издание Открытые Медиа.

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Издание сообщает, что фото участника Второй мировой войны Владимира Спиридоновича Путина (отец президента РФ) будет размещены в галерее храма. Там же должно появиться и фото Семена Ивановича Зеленского (дед президента Украины). При этом на фото запечатлен и Владимир Зеленский.



Открытие храма планируется на 9 мая 2020 года.





Напомним, власти России сравнили аннексию Крыма с традиционным браком.

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